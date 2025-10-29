Видео
Борьба вольная

29 октября, 17:22

Поединок Садулаева и Снайдера на PWL не состоится из-за травмы американца

Анастасия Пилипенко

Российский борец Абдулрашид Садулаев сообщил, что запланированный поединок с Кайлом Снайдером на турнире Профессиональной борцовской лиги (PWL) в Москве не состоится из-за травмы американца.

«Изначально я планировал здесь выступать, мы договорились с Кайлом Снайдером, но в последний момент он получил травму колена и решил оперироваться. Наша встреча отменилась. Но я думаю, что она еще будет. Не на этом турнире, а на следующем», — цитирует Садулаева ТАСС.

Турнир PWL пройдет 8 ноября на волейбольной арене «Динамо». В нем примут участие борцы из 14 стран.

Источник: ТАСС
