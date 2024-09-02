Прощание с трехкратным олимпийским чемпионом Медведем пройдет 4 сентября в Минске

Стала известна дата проведения церемонии прощания с трехкратным олимпийским чемпионом по вольной борьбе Александром Медведем.

«Прощание с выдающимся спортсменом Александром Васильевичем Медведем состоится 4 сентября с 10:00 до 15:00 во Дворце спорта (в Минске. — Прим. «СЭ»)», — говорится в заявлении Белорусской федерации борьбы, опубликованном в Telegram-канале.

Медведь скончался в понедельник, 2 сентября, на 87-м году жизни. Он был знаменосцем сборной СССР на Олимпийских играх 1972 года, а также имел звания заслуженного мастера спорта Советского Союза и заслуженного тренера СССР.