Рамонов: «На российских борцах на чемпионате мира сказывается большой простой»

Олимпийский чемпион Сослан Рамонов оценил выступление российских спортсменов на чемпионате мира по борьбе.

«Я думаю, на наших борцах сказывается большой простой, отсутствие соревновательного момента. Мы никуда не выезжаем, возможно, у спортсменов притупился интерес. Я думаю, что причиной таких результатов является именно это. Мне кажется, чемпионат мира встряхнет спортсменов и приведет их в себя. Тех, кто проиграл и тех, кто выиграет, я надеюсь. После этого чемпионата мира наша команда быстрее втянется», — цитирует Рамонова MMA.Metaratings.ru.

Чемпионат мира по борьбе проходит с 16 по 24 сентября в Белграде (Сербия). Россиянин Абасгаджи Магомедов вышел в финал турнира в весовой категории до 61 килограмма. Заурбек Сидаков (весовая категория до 74 килограмм) и Ахмед Усманов (79 килограмм) стали полуфиналистами.