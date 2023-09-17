Рамонов: «На российских борцах на чемпионате мира сказывается большой простой»

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Олимпийский чемпион Сослан Рамонов оценил выступление российских спортсменов на чемпионате мира по борьбе.
«Я думаю, на наших борцах сказывается большой простой, отсутствие соревновательного момента. Мы никуда не выезжаем, возможно, у спортсменов притупился интерес. Я думаю, что причиной таких результатов является именно это. Мне кажется, чемпионат мира встряхнет спортсменов и приведет их в себя. Тех, кто проиграл и тех, кто выиграет, я надеюсь. После этого чемпионата мира наша команда быстрее втянется», — цитирует Рамонова MMA.Metaratings.ru.
Чемпионат мира по борьбе проходит с 16 по 24 сентября в Белграде (Сербия). Россиянин Абасгаджи Магомедов вышел в финал турнира в весовой категории до 61 килограмма. Заурбек Сидаков (весовая категория до 74 килограмм) и Ахмед Усманов (79 килограмм) стали полуфиналистами.