Россиянин Садулаев завоевал золотую медаль чемпионата мира в Тиране

Двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев завоевал золото чемпионата мира в Тиране (Албания).

В решающей схватке до 92 кг россиянин одолел Мириани Майсурадзе из Грузии. Обладателем бронзовой медали стал представитель Словакии Батырбек Цакулов.

Садулаев стал шестикратным чемпионом мира. Также на счету 28-летнего спортсмена четыре золотые медали чемпионата Европы и победа на Кубке мира.

Российские борцы в Тиране соревновались в нейтральном статусе. Первенство завершилось 31 октября.