Россиянка Вербина завоевала золото на чемпионате Европы по борьбе

Россиянка Екатерина Вербина завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по борьбе.

Спортсменка, выступающая в вольной борьбе в весовой категории до 55 кг, в финальной схватке победила француженку Татьяну Дебьен.

Еще одна представительница России — Надежда Соколова, выступающая в весовой категории до 50 кг, стала бронзовым призером.

Чемпионат Европы по спортивной борьбе проходит в Братиславе и завершится 13 апреля. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.