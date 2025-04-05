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5 апреля, 08:56

Российскому борцу Садулаеву отказали в выдаче визы в Словакию на ЧЕ-2025

Сергей Разин
корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев не смог получить визу на чемпионат Европы.

«Иранские источники сообщили на своих ресурсах о недопуске Садулаева, утверждая при этом, что это решение окончательное. Надеемся, что ФСБР оперативно и подробно проинформирует общественность обо всей этой ситуации с лидером сборной, которого уже не в первый раз лишают возможности участвовать в соревнованиях», — говорится в заявлении пресс-службы Федерации борьбы Дагестана.

28-летний россиянин является двукратным олимпийским чемпионом (2016, 2020), шестикратным чемпионом мира и четырехкратным чемпионом Европы. В 2025 году Садулаев завоевал золотую медаль на чемпионате мира в Тиране (Албания),

Чемпионат Европы-2025 стартует 7 апреля в Словакии.

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Абдулрашид Садулаев
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