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Сегодня, 17:59

Садулаев обратился к семьям погибших в авиакатастрофе в Казахстане

Сергей Ярошенко
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Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев выразил свои соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе в Актау.

«Соболезную братским регионам. Терпения и сил семьям погибших во время крушения самолета Баку-Грозный. Пострадавшим скорейшего выздоровления», — написал в своей социальной сети спортсмен.

25 декабря пассажирский лайнер Azerbaijan Airlines , следующий из Баку в Грозный, потерпел крушение. По данным МЧС Казахстана, на борту было 69 человек. Выжили 32 человека.

Абдулрашид Садулаев
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