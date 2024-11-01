Садулаев посвятил победу на чемпионате мира своему врачу Дзукаеву

Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев посвятил победу на прошедшем чемпионате мира врачу Дмитрию Дзукаеву, который сделал ему операцию по поводу травмы шеи. Врач прооперировал спортсмена после травмы шеи, полученной на чемпионате мира — 2023.

«Посвящаю победу Дзукаеву. Путь был сложный, только месяц назад узнал, что меня допустили. Вес был 98 кг, я давно не гонял, но было несложно. Готовился к Олимпиаде, не смог там выступить, но чемпионат мира подарил мне невероятные эмоции. Чуть-чуть отдохну, а через год буду брать реванш у Ахмеда Тажудинова. Мы можем побороться и в нашем зале, но, думаю, болельщикам в мире это не понравится, так что ждите чемпионат мира», — приводит слова спортсмена ТАСС.

В сентябре 2023 года Садулаев не смог завершить полуфинальную схватку на чемпионате мира в Белграде из-за травмы шеи, в финал вышел представляющий Бахрейн Тажудинов. Позднее Садулаев перенес операцию в Москве и поблагодарил за ее успешное проведение Дзукаева и его коллег.