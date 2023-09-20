Садулаев сделал заявление после снятия с чемпионата мира по вольной борьбе

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев рассказал, что прошел медобследование в Москве и ждет, что скажут врачи.

«Взлеты и падения — часть нашей жизни, друзья, — начал Садулаев. — После почти двухлетнего простоя мы вернулись на международную арену. Долгожданный для нашей сборной чемпионат мира выдался богатым на события. И несмотря на все неблагоприятные факторы, с которыми мы сталкивались перед стартом, ребята сумели добыть четыре медали и четыре олимпийские лицензии.

В первую очередь, хочу поблагодарить всех искренних болельщиков за поддержку! Спасибо каждому, кто звонит, пишет и интересуется моим состоянием здоровья. Бороться с травмами — для меня не новая история, но все же человеческий организм, как говорится, не железный. Сегодня я уже прошел медобследование в Москве, жду, что скажут врачи… Впереди реабилитация, есть время поправить здоровье и продолжить путь к своей главной цели — Олимпиаде в Париже — с новыми силами и мотивацией.

От всей души рад за воспитанника нашей спортшколы, 20-летнего Ахмеда Тажудинова, ставшего главным открытием дебютного чемпионата мира. Мои поздравления всем нашим победителям, медалистам и обладателям лицензий!»

Садулаев снялся с поединка против Ахмеда Тажудинова в полуфинале при счете 9:2 в пользу представителя Бахрейна. Причина снятия — травма шейных позвонков.