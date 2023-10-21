Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Борьба вольная
Борьба греко-римская
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Каратэ
Сумо
Кикбоксинг
Реслинг
Главная
Бокс/ММА
Борьба
Борьба вольная

Сегодня, 22:29

Сидаков рассказал, что Садулаев вернулся к тренировкам после травмы

Алина Савинова
Telegram Дзен

Олимпийский чемпион Заурбек Сидаков ответил на вопрос, когда российский борец Абдулрашид Садулаев вернется после травмы.

«Мы с ним переписывались, он расстроен. Уже работает, тренируется. Будем ждать его на ковре. Он капитан нашей сборной и мы все желаем ему скорейшего выздоровления, и чтобы он поскорее вернулся на ковер», — цитирует Сидакова MMA.Metaratings.ru.

Садулаев снялся с поединка против Ахмеда Тажудинова в полуфинале чемпионата мира по вольной борьбе при счете 9:2 в пользу представителя Бахрейна. Сообщалось, что причиной снятия стала травма шейных позвонков.

27-летний Садулаев является двукратным олимпийским чемпионом, пятикратным чемпионом мира, а также четырехкратным чемпионом Европы.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/trekhkratnyi-chempion-oi-sidakov-sadulaev-uzhe-rabotaet-treniruetsya-297392/
Абдулрашид Садулаев
Заурбек Сидаков
0
Читайте также
Туктамышева смотрела «Гран-при» в Омске от бортика — и решила запить пивом. Фото с турнира
Нули «Рубина» и ЦСКА: выставка упущенных моментов и отмененных голов
МИД РФ вызвал временного поверенного в делах Чехии
Упавшая на пути в метро Москвы женщина умерла
Разведчики ВС РФ провели рейд на правый берег Днепра и уничтожили пункт ВСУ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кадимагомедов: «Постараюсь не допустить те же самые ошибки на Олимпийских играх»