Сидаков рассказал, что Садулаев вернулся к тренировкам после травмы

Олимпийский чемпион Заурбек Сидаков ответил на вопрос, когда российский борец Абдулрашид Садулаев вернется после травмы.

«Мы с ним переписывались, он расстроен. Уже работает, тренируется. Будем ждать его на ковре. Он капитан нашей сборной и мы все желаем ему скорейшего выздоровления, и чтобы он поскорее вернулся на ковер», — цитирует Сидакова MMA.Metaratings.ru.

Садулаев снялся с поединка против Ахмеда Тажудинова в полуфинале чемпионата мира по вольной борьбе при счете 9:2 в пользу представителя Бахрейна. Сообщалось, что причиной снятия стала травма шейных позвонков.

27-летний Садулаев является двукратным олимпийским чемпионом, пятикратным чемпионом мира, а также четырехкратным чемпионом Европы.