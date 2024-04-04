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Сегодня, 16:51

Тарасова не удивлена решением МОК о недопуске Садулаева к турниру в Баку

Виктория Кравченко
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова не удивлена решением Международного олимпийского комитета (МОК) запретить российскому борцу Абдулрашиду Садулаеву участвовать в лицензионном турнире в Баку.

«А что от них ожидать? Почему мы от них ожидаем что-то хорошее? Кроме плохого, нам ничего никто не делал, почему мы всегда ждем от них чего-то нормального, человеческого? Они же не объясняют, почему они его не допустили. Получается, без суда и следствия», — цитирует Тарасову ТАСС.

4 апреля UWW отстранил борца Садулаева от лицензионного турнира Олимпиады из-за поддержки СВО.

Лицензионный турнир пройдет с 5 по 7 апреля в Баку. Для завоевания лицензий борцам будет необходимо выйти в финал.

Источник: https://tass.ru/sport/20443163
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