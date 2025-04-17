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17 апреля, 17:05

Рамазанов опередил Сидакова в рейтинге лучших борцов-вольников России

Отдел единоборств «СЭ»
Магомед Рамазанов, Абдулрашид Садулаев, Ахмед Тажудинов.
Магомед Рамазанов, Абдулрашид Садулаев, Ахмед Тажудинов.
Фото Getty Images, Global Look Press
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В рейтинге лучших борцов-вольников из России (включая легионеров) произошли серьезные изменения. Олимпийский чемпион Парижа Магомед Рамазанов, занявший первое место на чемпионате Европы в категории до 86 кг, переместился с пятого на третье место, опередив Заурбека Сидакова. Чермен Валиев, победивший Сидакова в финале ЧЕ, стал седьмым. Заур Угуев, выигравший чемпионат Европы и ярыгинский турнир, поднялся на пятую строчку. Олимпийский чемпион Разамбек Жамалов, который восстанавливается после травм и операций, потерял две позиции — был четвертым, стал шестым.

Рейтинг составлен путем голосования ведущих борцовских журналистов.

Топ-15

1. Абдулрашид Садулаев — 208 баллов
2. Ахмед Тажудинов — 199
3. Магомед Рамазанов — 183
4. Заурбек Сидаков — 179
5. Заур Угуев — 158
6. Разамбек Жамалов — 145
7. Чермен Валиев — 143
8-9. Даурен Куруглиев — 90
8-9. Ахмед Усманов — 90
10. Магомедхабиб Кадимагомедов — 82
11. Ибрагим Ибрагимов — 49
12. Шамиль Мамедов — 47
13. Артур Найфонов — 44
14. Давид Баев — 43
15. Абасгаджи Магомедов — 31

Кто попал в списки респондентов, но не вошел в топ-15

Начын Монгуш — 28
Таймураз Салказанов — 21
Ислам Дудаев — 15
Исмаил Мусукаев — 9
Гаджимурад Рашидов — 8
Магомед Магомаев — 6
Магомед Курбанов — 6
Ибрагим Кадиев — 5
Лев Павлов — 4
Магомедхан Магомедов — 2
Иналбек Шериев — 2
Абдулла Курбанов — 2
Виктор Рассадин — 1
Зелимхан Абакаров — 1

Список опрошенных: Муслим Гапуев («Борцовский круг»), Иван Барашков («Первый борцовский»), Мурад Канаев, Никита Горшенин («Ночь в Клетке» / «Ушатайка»), Асланбек Бадаев (АСА), Арип Ибрагимов (Wrestdag), Алина Доева («Борцы Алании»), Вячеслав Абдусаламов, Степан Крижановский («Спорт без границ»), Тигран Аванян (ФСБР), Салам Умаров (Metaratings), Курбан Рагимов (ННТ), Тимур Тигиев («Вольная Борьба»), Хаджимурад Магомедов (Wrestrus000), Илья Андреев («Ушатайка»).

Правила

В анкете каждому респонденту нужно было указать 15 действующих борцов-вольников. За 15-е место в анкете респондента борцу присуждается один балл, за 14-е — два, за 13-е — три, за 12-е — четыре и так далее. Соответственно за первое место — 15 баллов.

Рейтинг обновляется после каждого крупного турнира.

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