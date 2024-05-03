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Сегодня, 12:43

Тренер сборной Дагестана заявил, что Абасгаджи Магомедов опасен для любого соперника

Алина Савинова
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Старший тренер сборной Дагестана по вольной борьбе Махмуд Магомедов оценил перспективы Абасгаджи Магомедова стать чемпионом России в весовой категории до 65 килограммов.

«Абасгаджи — спортсмен с огромным характером, все знают это. Он будет навязывать свою борьбу. Для любого соперника в 65 килограммов Магомедов будет опасен до последней секунды. Есть борцы, которые не подходят друг другу. Весь мир ждет развязки в этом весе. Каждый второй может быть претендентом на золото Олимпиады. Не думаю, что Абасгаджи будет казаться маленьким или что ему будет сложно. За счет своего багажа он сумеет хорошо отбороться. У него будет преимущество в том, что не придется гонять вес», — цитирует Магомедова MMA.Metaratings.ru.

26-летний Абасгаджи Магомедов является чемпионом мира и Европы, а также четырехкратным чемпионом России. На чемпионате России 2024 года он выступит в олимпийской весовой категории до 65 килограммов. Магомедов дебютирует в новой весовой категории 3 мая.

Источник: Metaratings.ru.
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