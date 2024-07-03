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Сегодня, 20:13

Тренера молодежной сборной по вольной борьбе арестовали за содействие терроризму

Руслан Минаев
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Щербинский районный суд Москвы заключил под стражу тренера молодежной сборной России по вольной борьбе Алишери Исматзоду. Мужчина обвиняется в оказании содействия террористической деятельности.

«Постановлением суда Исматзоде Алишери избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 28 августа», — цитирует ТАСС слова судьи.

Исматзода — старший тренер женской сборной России по вольной борьбе. Он родился в Душанбе, в 2015 году закончил Российский государственный университет физкультуры, спорта и туризма, является мастером спорта России по вольной борьбе и кандидатом в мастера спорта по греко-римской борьбе.

Источник: ТАСС
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