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Сегодня, 20:55

Украинец Михайлов отказался фотографироваться с россиянином Усмановым на награждении ЧМ-2023

Алина Савинова
Ахмед Усманов.
Фото AFP
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Украинский борец-вольник Василий Михайлов не стал фотографироваться с россиянином Ахмедом Усмановым на церемонии награждении на чемпионате мира-2023.

Усманов занял первое место на мировом первенстве в весовой категории до 79 килограмм. В финале российский спортсмен победил грузина Владимира Гамкрелидзе со счетом 4:1. Михайлов стал бронзовым призером турнира.

Владимир Гамкрелидзе, Ахмед Усманов, Мохаммад Ноходи.
Фото Скриншот трансляции

Во время церемонии награждения к представителю России на подиум для совместного фото поднялись серебряный призер турнира грузин Владимир Гамкрелидзе и второй бронзовый призер иранец Мохаммад Ноходи. Украинец покинул соревновательную часть арены сразу после вручения медалей.

Чемпионат мира по вольной борьбе проходит в Белграде (Сербия). Российские борцы выступают на турнире в нейтральном статусе.

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