21 октября, 15:41

Украинка Белинская: «Не хочется бороться с россиянками, но если надо, то будем»

Сергей Ярошенко

Украинский борец вольного стиля Алла Белинская рассказала о поединке против россиянки Ксении Бураковой в четвертьфинале чемпионата Европы в Словакии.

Поединок завершился победой 30-летней украинки.

«Настраивалась только на победу. У меня были такие эмоции, что я должна была только выиграть. Конечно, неприятно с ними бороться, не хочется. Но если надо, то будем бороться», — цитируют спортсменку «Известия» со ссылкой на OBOZ.

На первенстве Европы россияне выступали в нейтральном статусе под флагом Объединенного мира борьбы.

Источник: Известия
