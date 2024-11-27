В NFL заявили, что готовы организовать бой Абдулрашида Садулаева под своей эгидой

Сегодня, 21:55
Президент промоушена National Fighting League (NFL) Гилани Калиматов заявил, что лига может организовать бой Абдулрашида Садулаева под своей эгидой.
«Абдулрашид Садулаев станет гостем нашего турнира 21 декабря. Турниром NFL 2 мы покажем, что борьба и ММА имеют много общего друг с другом. Кроме Абдулрашида, турнир посетят и другие легендарные спортсмены, имена которых мы назовем в ближайшие дни.
Что касается самого Садулаева, то, уверен, мы смогли бы организовать ему интересную схватку. В мире борьбы мы найдем несколько противостояний с участием Абдулрашида, которые будут интересны на всех континентах», — сказал Калиматов.
Турнир NFL 2 пройдет в Ингушетии. Одной из особенностей турнира станет то, что в его программу войдут поединки по ММА и борцовские схватки. В частности, схватку проведет олимпийский чемпион Заурбек Сидаков, соперником которого станет действующий чемпион России Анзор Закуев.
28-летний Садулаев — 2-кратный олимпийский чемпион в вольной борьбе и 6-кратный чемпион мира, выступающий в весе до 97 килограммов.