Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Другие единоборства. Борьба вольная
Борьба вольная
Борьба греко-римская
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Каратэ
Сумо
Кикбоксинг
Реслинг
Главная
Бокс/ММА
Борьба
Борьба вольная

Сегодня, 21:55

В NFL заявили, что готовы организовать бой Абдулрашида Садулаева под своей эгидой

Telegram Дзен

Президент промоушена National Fighting League (NFL) Гилани Калиматов заявил, что лига может организовать бой Абдулрашида Садулаева под своей эгидой.

«Абдулрашид Садулаев станет гостем нашего турнира 21 декабря. Турниром NFL 2 мы покажем, что борьба и ММА имеют много общего друг с другом. Кроме Абдулрашида, турнир посетят и другие легендарные спортсмены, имена которых мы назовем в ближайшие дни.

Что касается самого Садулаева, то, уверен, мы смогли бы организовать ему интересную схватку. В мире борьбы мы найдем несколько противостояний с участием Абдулрашида, которые будут интересны на всех континентах», — сказал Калиматов.

Турнир NFL 2 пройдет в Ингушетии. Одной из особенностей турнира станет то, что в его программу войдут поединки по ММА и борцовские схватки. В частности, схватку проведет олимпийский чемпион Заурбек Сидаков, соперником которого станет действующий чемпион России Анзор Закуев.

28-летний Садулаев — 2-кратный олимпийский чемпион в вольной борьбе и 6-кратный чемпион мира, выступающий в весе до 97 килограммов.

Абдулрашид Садулаев

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
ЦБ РФ приостановил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке до конца года
Губернатор Самарской области Федорищев заявил о коррупции в судействе РПЛ
Расцарапанный от стресса Гвардиола, месяц без единой победы, карма за чужой «Золотой мяч»? Пять причин провала некогда грозного «Манчестер Сити»
Уголовное дело возбуждено по факту стрельбы в центре Москвы
Ковальчук назвал ракеты «Орешник» шагом к следующим перспективным разработкам
«Тампа» размазала «Колорадо» за один период и взбесила российского вратаря! Георгиев в ярости разбил клюшку о ворота
Сегодня
Вчера
Неделя