Садулаев легко победил звезду американской борьбы. Тэйлор атаковал, но упирался в стену

Абдулрашид Садулаев вышел в 1/4 финала чемпионата мира, победив знаменитого Дэвида Тэйлора — олимпийского чемпиона Токио.

Двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев и олимпийский чемпион Токио Дэвид Тэйлор — главные звезды проходящего в Тиране чемпионата мира по вольной борьбе в неолимпийских весах, но жребий свел их уже в 1/8 финала турнира в категории до 92 кг.

Садулаев начал взрослую карьеру с веса до 86 кг (то есть с веса, в котором обычно борется Тэйлор), где стал олимпийским чемпионом Рио и двукратным чемпионом мира, но затем поднялся выше. В категории до 97 кг он выиграл Олимпиаду-2021 и три чемпионата мира. Садулаев не из тех, кто особо сильно утруждает себя весогонкой, так что спуститься в категорию до 92 кг для него не составило большого труда.

Однако к попаданию Абдулрашида на ЧМ-2024 есть вопросы. Весной чемпионом России в весе до 92 кг стал Алан Багаев, но осенью тренерский штаб сборной России вдруг решил устроить ему и Садулаеву контрольную схватку, победитель которой отправился бы в Тирану. Садулаев выиграл 10:7, но подсчет очков был очень сомнительным — Абдулрашиду насчитали баллов явно больше, чем он того заслуживал. Так у дагестанца появилась возможность победить уже на шестом чемпионате мира.

Олимпиаду-2024 Садулаев, как известно, пропустил — из-за недопуска МОК (так как не соответствовал критериям нейтрального статуса — представляет общество «Динамо»). Не боролся в Париже и Тэйлор, уступивший в национальном отборе Аарону Бруксу (Брукс на Олимпиаде в итоге стал бронзовым призером — в полуфинале категории до 86 кг проиграл Магомеду Рамазанову — дагестанцу, представляющему Болгарию).

Садулаев за всю схватку с Тэйлором не провел ни одной атаки, но победил 7:0. Попросту не дал сопернику бороться. Тэйлор бросался в ноги, был напорист, но Абдулрашид легко парировал все эти потуги. Раз зашел за спину — 2:0, два — 4:0, три (немного не докрутил) — 5:0. В конце же Садулаев накрыл очередной проход американца, оказавшись сверху — 7:0. В 1/4 финала Садулаев встретится с Абубакром Абакаровым, который борется за Азербайджан (но родом, конечно, из дагестанского Хасавюрта).

Поехал в Тирану и другой российский олимпионик — Заур Угуев, ставший первым в Токио в весе до 57 кг. Но он в первом раунде турнира до 61 кг потерпел фиаско — проиграл японцу Масаносуке Оно со счетом 2:10. Год назад Угуев тоже неудачно провел ЧМ, оставшись без медалей.