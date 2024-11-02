О героической схватке с Гасемпуром, разгроме Тэйлора, Ахмеде Тажудинове, Лос-Анджелесе-2028, олимпийских лицензиях.

Абдулрашид Садулаев на этой неделе стал 6-кратным чемпионом мира по вольной борьбе. В финальной схватке он довольно легко победил грузина Мириани Майцурадзе (6:0). А вот в полуфинале Садулаеву пришлось очень непросто — победу у иранца Кямрана Гасемпура он вырвал на последних секундах: проигрывал 1:3, но имитировал проход, Гасемпур поверил, повалился, Садулаев забежал за спину, провел бросок и победил 5:3. До этого же дагестанец уверенно выиграл у олимпийского чемпиона Токио американца Дэвида Тэйлора.

В пятницу вечером Садулаев прилетел в Москву, где ему вручили почетную грамоту от Минспорта, а в субботу днем — в родной Дагестан, где его встретили отец, близкие люди, олимпийский чемпион Парижа (товарищ, но главный конкурент) Ахмед Тажудинов. Далее — самое интересное из двух интервью Садулаева.

«Чувствовал, что Гасемпур очень устал»

— Кому посвящаете победу?

— Где-то год назад у меня была тяжелая травма. Она случилась на ковре — на чемпионате мира в Сербии. Я оттуда прилетел и сразу лег на операционный стол. Есть такой очень хороший доктор — Дмитрий Николаевич Дзукаев. Помню его слова: он говорил, что мне нужно два дня настраиваться на операцию. Я не понимал, о чем он. Как можно настраиваться на операцию? Но спустя время я понял, насколько это опасная и тяжелая операция была. За короткий срок — буквально за три-четыре месяца — он поставил меня, можно сказать, на ноги. Эту победу я хочу посвятить именно ему. Пожелать ему крепкого здоровья и долгих лет жизни. Чтоб все у него было хорошо. Спасибо, Дмитрий Николаевич.

— Опишите решающий момент полуфинальной схватки с Кямраном Гасемпуром. Что вы сделали?

— Я немножко недооценил Гасемпура. Он был очень сильно готов, сильно настроился. Во втором периоде я чувствовал, что он уже подустал. Тот прием, который он мне сделал, — проход в ноги — я сам ему хотел сделать. Но момент проморгнул и допустил ошибку. Ни в коем случае не отчаялся, бился до конца. Слава Богу, Всевышний мне помог. Этот прием я с самого начала хотел ему сделать, но он не реагировал. Не реагировал и не реагировал. А в конце — получилось. Он упал — и я забежал. Чувствовал, что он очень устал, был очень напряженным. Еще 30 секунд было бы, думаю, он больше не стал бы [бороться]. Поэтому в конце мне нужно было рисковать.

— У вас есть отметины на шее, на ухе. Это кто постарался?

— В основном — иранец.

— Не болит?

— Это приятная боль. (Улыбается.)

— У Дэвида Тэйлора вы очень легко выиграли.

— Эту схватку уже года три-четыре ждали болельщики вольной борьбы. Судьба свела нас уже в первой схватке [на чемпионате мира]. Ее раздули. Я был очень хорошо готов, настроен. Он немножко физически слабее Гасемпура, но очень техничный и работает во всех кондициях, поэтому расслабляться нельзя.

— Но вы его техникой и победили.

— Показал, чем отличаются российская школа и американская. (Улыбается.) У нас более техничная борьба, пришлось немножко похитрить, так скажем.

— Снайдер физически намного сильнее Тэйлора?

— Да, конечно. Думаю, между ними разница в весе 8-10 килограммов. Мне показалось, что Тэйлор даже легче, чем Гасемпур.

Фото Дмитрий Коротаев / «Известия»

«Больше никогда не буду выступать в 92 кг»

— А вы сколько весите в межсезонье?

— 97-98 килограммов.

— Насколько нынешняя форма близка к идеалу?

— Я был готов процентов на 60-70. Сказалась весогонка. Согнал 6 килограммов, и при нынешним правилах это не так легко.

— Вы сказали Вячеславу Абдусаламову, что вам удобнее выступать в категории до 97 кг, чем до 92 кг.

— Да, я больше не буду выступать на 92, это был мой последний такой турнир. У нас не такие правила [контроля веса], как в ММА. Там утром взвешиваются, а на следующий день вечером выступают. А у нас в 8 утра взвешивание, а в 11 — борьба. У нас нет времени на восстановление. С каждой схваткой истощаешься и истощаешься. Это сказалось. Сразу пошел завтракать — даже не было времени зайти в номер. Оттуда [с завтрака] мы поехали в спортзал, а через полчаса [после прибытия] я вышел на ковер. До спортзала ехали час, вообще не было времени на восстановление.

— Точно, в Тиране же зал был далеко от гостиницы, один борец даже на схватку опоздал из-за этого.

— Да, там митинги какие-то были. Он на такси ехал и застрял в пробке. Автобус [со спортсменами] сопровождали правоохранительные органы — «канарейка» была. А он, видимо, хотел быстрее добраться, застрял в пробке и на поединок за бронзу не успел.

— Магомед Гусейнов покритиковал вас за то, что на чемпионате мира не делали проходов.

— У меня травма была в прошлом году, я перенес нелегкую операцию по удалению грыжи в шейном отделе. Старался менять формат борьбы, приходилось бороться в стойке. Да, после полуфинала Магомед Абдулкеримович поругал, сказал: «Ты ни одного прохода не сделал! Я недоволен твоей борьбой!» И в финале пришлось один проход сделать ради него.

— Как вам 20-летний новый чемпион мира из Японии — Масаноскэ Оно? Он всех поразил.

— Да, он, конечно, всех удивил. Мы вот с Зауром Угуевым вместе ехали [на чемпионат мира], и мы немножко недооценили его (Угуев уступил Оно со счетом 2:10. - Прим. «СЭ»). Но он боролся как лев, как говорится. Он очень удивил меня — даже как в финале боролся. А в полуфинале он 10-0 победил. Он очень удивил.

— После недопуска на Олимпиаду у болельщиков были опасения, что вы завершите карьеру.

— Я не до конца понимал смысла слов «за каждой тягостью наступает облегчение». Для меня этот год был очень нелегким. Я очень хотел попасть на Олимпийские игры и делал для этого все. У меня спрашивали, как я это выдержал, был в лучшей форме, а Олимпиада прошла мимо. Но я ни о чем не жалею. Я не оставил ничего, о чем можно было бы жалеть. Я все сделал, чтобы попасть на Олимпиаду. Значит, Всевышний мне этого не дал. Я поблагодарил его за все. Через некоторое время, за месяц до чемпионата мира, мне позвонил Михаил Геразиевич Мамиашвили и сказал, что UWW пересмотрели все списки и что все спортивные санкции с меня сняты, что я могу готовиться к чемпионату мира. Все, что делается, все к лучшему. Где-то дает, где-то забирает.

— В вашем профиле в «Википедии» указано, что у вас 160 побед и три поражения. А на самом деле какая статистика?

— Я вот не считал. Я считаю только чемпионаты мира, Европы и Олимпийские игры. Остальное — не знаю, сколько баллов заработал, сколько отдал. (Улыбается.) Это мне неинтересно.

Фото Global Look Press

«На Олимпиаде можно было бы сделать командные соревнования по вольной борьбе»

— На чемпионате мира больше весовых категорий, чем на Олимпийских играх (10 — на ЧМ, 6 — на ОИ. — Прим. «СЭ»). Не кажется, что было бы справедливо, чтобы на Олимпиадах их было столько же — как раньше?

— Конечно, так было бы интереснее. Чем больше весов, тем больше интереса для зрителей. Сегодня, к сожалению, так. Есть 10 весовых категорий — 6 олимпийских, 4 неолимпийские. Но правила для всех одинаковы.

— Есть несправедливость, как мне кажется.

— Есть. Взять ребят, которые выступают в неолимпийских весовых категориях. Например, если борец выступает в 92 кг, то он недовес в 97 кг, но не может гонять в 86 кг. Получается, что он застрял между весовыми категориями.

— Допустим, в плавании очень много олимпийских дисциплин, там одна страна может выиграть огромное количество медалей. В вольной борьбе же — максимум шесть...

— Можно было бы командные соревнования сделать — как в дзюдо.

— Не было бы правильным увеличить число олимпийских лицензий для стран, хотя бы до двух? Соответственно, и турнир тогда бы стал длиннее.

— Это слишком было бы...

— А почему?

— Ну, турнир длился бы два-три дня.

— Это интереснее даже.

— Ну, знаете, не у всех есть свободное время, чтобы два-три дня смотреть вольную борьбу. Поэтому когда за один день все заканчивается, это для всех удобно. Что до финала день соревнований, а потом в день финала — даже из-за этого есть возмущения, что два дня все длится. А если еще и третий день будет — то вообще никто не придет. Смотреть будут только по телевизору.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Схватки с Тажудиновым на коммерческих турнирах не будет. Куда реалистичнее встретиться с ним на чемпионате мира»

— Какую схватку сами хотели бы посмотреть?

— Было бы интересно посмотреть Сидаков — Жамалов. Допустим, и мою схватку с Тажудиновым захотят посмотреть. Может, в следующем году на чемпионате мира мы увидимся. Если попадем туда, конечно.

— Возможно ли, что схватка с Тажудиновым состоится на коммерческом турнире?

— Нет. На коммерческих турнирах я выступаю очень редко — если мне нужен какой-то старт перед официальным соревнованием. Думаю, что зрелищнее и реалистичнее, если мы встретимся на чемпионате мира.

— Какие у вас планы на следующий год по стартам?

— Пока не распланировал. Сейчас хочу немножко отдохнуть, а потом уж распишу свой план.

— А Олимпиада-2028?

— Не будем бежать впереди поезда. Будем шаг за шагом идти к этому.

— Есть ли цель стать рекордсменом по числу побед на чемпионатах мира? У вас пока их шесть, абсолютный рекорд — семь, у Александра Медведя и Валентина Йорданова.

— Конечно! Плох тот солдат, который не хочет стать генералом. Поэтому и у меня есть такая цель, мотивация. Буду бороться, пока есть желание и здоровье.

Хамзат Чимаев. Фото Global Look Press

«Чимаев? Видите, что вольники творят!»

— Смотрели UFC 308?

— Да, смотрел.

— Чимаев вновь там своей борьбой уработал топового бойца. Шара Буллет...

— Видите, что вольники творят! Все наши ребята блестяще выступили — и Шара Буллет, и Чимаев, и Анкалаев, и Абус Магомедов.

— Если говорить про ММА-борьбу, чем Чимаев всех так берет? Никто не может уйти от его тейкдаунов.

— Чимаев — борец. Он всю жизнь боролся, а после перешел в бои. Ему легче... Борцу легче ставить стойку, чем боксеру ставить борьбу. Потому что борьба — это один из самых тяжелых видов спорта, и 70 процентов бойцов в UFC — это борцы. Повалил, побил, и самое главное — сам не пропустил.