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Садулаев проиграл на ЧМ впервые за 6 лет. В полуфинале он уступил 20-летнему одноклубнику

Садулаев проиграл на чемпионате мира по вольной борьбе впервые с 2017 года
Отдел единоборств «СЭ»
Борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев
Абдулрашид Садулаев.
Фото Федерация спортивной борьбы России
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Представляющий Бахрейн Ахмед Тажудинов — новый чемпион.

С 16 по 24 сентября на «Штарк Арене» в Белграде (Сербия) проходит чемпионат мира по борьбе. Российских и белорусских спортсменов допустили до участия в соревнованиях под нейтральным флагом, но лучшие вольники из России пока не оправдывают ожиданий.

В категории до 61 кг Абсгаджи Магомедов проиграл в финале и таким образом запомнился на чемпионате мира в первую очередь по скандальному эпизоду в четвертьфинале, когда его схватка с украинцем Валентином закончилась без рукопожатия. В категории до 57 кг чемпион Олимпиады-2020 Заур Угуев проиграл в четвертьфинале, но сохранил шанс на медаль. Но что еще хуже: в весе до 97 кг лицо российской вольной борьбы, Абдулрашид Садулаев, потерпел поражение в полуфинале.

Борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев
Фото Global Look Press

Проблемы у Садулаева начались еще в четвертьфинале, когда он встретился с иранцем Моджтабой Голейджем. Голейдж не брал серьезных наград на мировом уровне, но Иран всегда был одним из лидеров в борьбе: 50 из 76 медалей на Олимпийских играх иранцы завоевали именно в этом виде спорта.

Абдулрашид Садулаев. Садулаев выступит на ЧМ по борьбе! Но без гимна и флага

Садулаев в первой двухминутке выглядел лучше, заработал два балла, и на второй отрезок выходил с преимуществом. Однако иранцу удалось не только сравнять счет, но и выйти вперед. Казалось, Голейдж сотворит главную сенсацию турнира, но за пять секунд до конца Абдулрашид приземлил соперника на лопатки и вырвал победу.

В полуфинале Садулаева ждал одноклубник, 20-летний Ахмед Тажудинов, представляющий Бахрейн. Все болельщики ждали, что на этой стадии Абдулрашид сойдется с Кайлом Снайдером, но юный Тажудинов разгромил американца со счетом 10:0. Вряд ли кто-то верил, что Ахмед справится и с двукратным олимпийским чемпионом, но ему это удалось.

Борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев
Фото Global Look Press

В этой схватке Тажудинов одержал победу в результате того, что Садулаев отказался от продолжения противостояния из-за травмы. На момент остановки поединка Абдулрашид уступал Тажудинову со счетом 2:9. Для Садулаева это поражение на чемпионатах мира стало первым с 2017 года, а 20-летний представитель Бахрейна в финале встретится с Магомедханом Магомедовым из Азербайджана. У Садулаева еще сохраняется шанс на бронзовую медаль и путевку на Олимпиаду в Париже — он снялся только со схватки, а не со всех соревнований.

Пока у сборной России одно золото — в категории до 79 кг победил Ахмед Усманов, в финале выигравший со счетом 4:1 у грузина Владимира Гамкрелидзе. А в финале до 74 кг поборется Заурбек Сидаков — против американца Кайла Дейка. Этот ЧМ для России уже менее успешный, чем предыдущий с ее участием: два года назад в Осло российские борцы взяли три золотых награды.

Абасгаджи Магомедов и&nbsp;Валентин Блесецкий. «Ему запретили это делать!» Борцы из России и Украины не пожали руки после схватки

Абдулрашид Садулаев
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