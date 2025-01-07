Борец-юрист из США взял бронзу Олимпиады после 13 лет вегетарианства. Невероятная история Криса Кэмпбелла

Чудо-атлет.

Крис Кэмпбелл — самый возрастной призер Олимпийских игр в истории американской борьбы.

В 1992 году он взял бронзу Барселоны за день до своего 38-летия. И сделал это после 13 лет вегетарианской диеты и 5-летнего простоя. С 1984 по 1989 год он работал юристом на полную ставку и занимался борьбой только три раза в неделю, не выступая на соревнованиях.

В 1989 году вернулся на большой ковер, сразу выиграв чемпионат США. В 1990-м взял серебро чемпионата мира, в 1991-м победил Махарбека Хадарцева, а через год выиграл медаль Олимпийских игр.

На первый чемпионат мира после возвращения Кэмпбелл поехал, все еще будучи юристом, в свое отпускное время.

«Я был очень несчастлив, работая юристом, — вспоминал Крис на подкасте Wrestling Changed My Life. — Это просто убогая жизнь. Самое депрессивное время в моей жизни. Просто убогое. Я физически не мог переносить офис, у меня было гибкое, ловкое тело, а я был вынужден сидеть целыми днями. Сидячий образ жизни просто разрушал мой организм. Это ужасно. Настолько скучная работа... В свое время Iowa State даже уволили меня с позиции помощника тренера, потому что я вообще не переносил офис, а там нужно было [делать много бумажной работы]. Я просто не мог сидеть долго, потому что мое тело от этого разваливалось.

Представьте, я раньше путешествовал по всему миру, занимался борьбой, моим любимым делом, ведь все в это и упирается — занимаешься ли ты тем, что любишь. Я помогал другим пацанам добиваться результата, помогал им своими знаниями, это тоже мне очень нравилось. А теперь мне нужно ходить в офис и сидеть там весь день. Ужасно.

Я не помню, как мне пришла идея вернуться в большой спорт. Не было такого дня, когда щелкнуло. Решение созревало постепенно. Даже работая в офисе, я постоянно тренировался — делал три тяжелых борцовских тренировки в неделю, каждый день бегал и качался один-два раза. Плюс постоянно занимался йогой. На первый чемпионат мира после возвращения я поехал в мое отпускное время, совмещая борьбу и работу юристом. Мне позвонил мой босс: «Зайди ко мне, хочу поговорить». Я зашел, у него была в руках газета со статьей обо мне. Говорит: «Крис, насколько я понимаю, у тебя большой талант к этому делу. И мы не хотим этому таланту мешать. Мы будем твоими спонсорами».

Они подняли мне зарплату на 20 тысяч долларов и устроили все так, что при любой поездке на соревнования мне снимался 5-звездочный отель и давалась машина в аренду. Забавно, потому что, когда я был на ЧМ-1977, по-моему, в Швейцарии, мы спали в конюшне. У Федерации борьбы США вообще не было денег, и нас поселили в амбары к лошадям. И вот такой путь — от конюшни к 5-звездочному отелю. Думаю, если бы у меня были спонсоры в 1970-х и 1980-х, я выиграл бы и выиграл бы легко еще несколько чемпионатов мира».

К моменту возвращения Кэмпбелл больше десяти лет не ел мясо, но это никак не ослабило его, а только помогло быстрее набрать форму.

«Я стал вегетарианцем в 1979 году, — говорил он в интервью New York Times. — Я перестал потреблять насыщенные жиры, и мои артерии больше не забивались. Кислород поступал в клетки, а отходы выводились из них. По сути, я перестал убивать мой организм. Со временем я еще и понял, что мясо — это морально не правильно.

Вегетарианство и йога очень помогли мне сделать камбэк. Все годы без выступлений я бегал, тщательно растягивался и не ел мясо. Это помогло с контролем веса и сохранением гибкости. Многие атлеты после простоя набирают лишний жир, потому что ели жирное мясо, не могут вернуть прежнюю форму. Я же почти сохранил мою прежнюю скорость, гибкость и силу. Да, я был не таким быстрым, как в 25 лет, но все равно скорости было столько, сколько мне нужно».

Олимпийский чемпион Кевин Джексон, который дружил с Кэмпбеллом и не раз жил с ним на сборах, удивлялся, как тот сохраняет такую мощь и мускулатуру без животного белка.

«Крис был вегетарианцем, при этом не был похож на вегетарианца, — рассказывал Джексон порталу Trackwrestling.com. — Он был похож на человека, который ест красное мясо каждые несколько минут. Он был очень гибкий, занимался растяжкой, йогой каждое утро. Я просыпался в 6 утра и видел, что он уже растягивается. Каждый год я ездил к нему в Сиракузы и жил у него дома, с ним, его женой Лаурой и их детьми. 10-14 дней я сам вел вегетарианский образ жизни, мой вес падал, и так я подводился к сезону.

Я многому научился у Криса по тактике и технике, он был особенным борцом, невероятным по технике. Когда он выиграл свой первый ЧМ в 1981-м, он был самым техничным борцом в мире. Очень физически сильный, всегда в позиции, никогда не тратил лишней энергии. Он мог выиграть золото Олимпиады в 1992-м, но Хадарцев создал ему проблемы. Хотя в 1991-м он Хадарцева побил. Он был уже не так хорош, как в начале 1980-х, но все равно готовый для соперничества с лучшими».

Крис Кэмпбелл. Фото соцсети

В Барселоне Крис выиграл четыре схватки из пяти, проиграв только Хадарцеву — 0:7. За год до Олимпиады он побеждал великого осетина на чемпионате мира со счетом 3:2, успешно блокируя его проходы в ноги коронным фронтальным захватом за голову. Однако в Барселоне Махарбек сумел подобрать ключ к американцу и разгромил его в первом круге.

В любом случае, бронза стала большим успехом для Кэмпбелла, и по сей день его возрастной рекорд не побит — не было за эти 33 года вольника, кто бы взял медаль в 38 лет.

Сейчас Крису уже 70 лет, и он не только не отошел от вегетарианства, но и вообще стал веганом. В интервью The Wrestling Changed My Life сказал, что отказался даже от сыра и молока.

«Я стал вегетарианцем, потому что был против того, чтобы убивали животных. Интересно, что, когда я отказался от мяса, я набрал 5-10 фунтов (смеется). Притом что большинство людей теряют вес. Теперь я веган. Я не ем сыр и молочку, ничего такого. Но я принимаю витамины B12».

Важно добавить, что Кэмпбелл не смог поехать на Олимпиаду-1980 из-за того, что США бойкотировали Игры в СССР. Он был главным фаворитом своей весовой категории перед той Олимпиадой. В 1981-м он выиграл чемпионат мира, уже будучи два года вегетарианцем. Перед отбором на Игры-1984 он тоже был среди фаворитов, но получил серьезную травму, после чего полностью ушел в юриспруденцию.