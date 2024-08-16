38 первых мест на Олимпиадах на двоих, а на чемпионатах мира — и вовсе 117.

Дагестан и Осетия — главные борцовские центры в России. И не только в России: на Олимпиаде-2024 трое дагестанцев (Ахмед Тажудинов, Разамбек Жамалов, Магомед Рамазанов) взяли золото, двое (Магомедхан Магомедов, Даурен Куруглиев) — бронзу, а еще бронзовым призером стал осетин Чермен Валиев.

Но у какой школы вольной борьбы медалей высшего достоинства больше — дагестанской или осетинской? Мы провели тщательный подсчет. Подчеркнем: речь только о МУЖСКОЙ ВОЛЬНОЙ борьбе. Женскую и греко-римскую мы не обсчитывали.

Олимпийские игры: Дагестан — 25 золотых медалей, Осетия — 13 (70е — 2:1, 80е — 2:3, 90е — 5:4, 00е — 10:4, 10е — 4:1, 20е — 5:1).

Чемпионаты мира: Дагестан — 63, Осетия — 54 (50е — 1:1, 60е — 4:0, 70е — 12:4, 80е — 3:13, 90е — 8:6, 00е — 13:17, 10е — 14:12, 20е — 8:1).

Чемпионаты Европы: Дагестан — 106, Осетия — 71 (60е — 4:3, 70е — 11:4, 80е — 10:14, 90е — 19:19, 00е — 27:15, 10е — 22:10, 20е — 13:8).

Чемпионаты СССР: Дагестан — 66, Осетия — 47 (50е — 1:8, 60е — 14:8, 70е — 25:10, 80е — 19:19, 90е — 7:2).

Чемпионаты России: Дагестан — 135, Осетия — 79 (90е — 29:18, 00е — 39:22, 10е — 36:27, 20е — 31:12).

Важные уточнения:

1. К дагестанцам и осетинам мы в данном посте относим не по национальности, а по принадлежности к школе. Например, Жамалов, Джамал Отарсултанов и братья Сайтиевы — чеченцы, но они воспитанники хасавюртовской школы, в борьбе они дагестанцы. Владимир Юмин — русский, но борец он, вне всяких сомнений, дагестанский.

Хотя кто-то поспорит, что Сайтиева нельзя относить только к Дагестану, он в 18 лет переехал в Красноярск, в другую сильнейшую школу, к одному из лучших тренеров в истории, Дмитрию Миндиашвили, и сильно там прибавил. Поэтому на 100 ли процентов он представитель дагестанской школы? Трудно сказать.

Бувайсар Сайтиев. Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

Но мы все-таки отнесли его к ней, потому что в Красноярск Сайтиев уже поехал чемпионом СССР по юношам, а через два года после прибытия в Сибирь он выиграл взрослый ЧМ, а через три — ОИ. Это явно дагестанский багаж, за два года из абы кого никто не сделает ОЧ, ни один тренер.

С Маховым, которого мы причислили к дагестанской школе, ситуация посложней. В 8 лет начал заниматься вольной у себя в Кабардино-Балкарии, в Дагестан попал в 14. Этот человек — феномен, он выиграл мир по вольной и серебро мира по греко-римской. В суперкороткие сроки у него были успехи в обоих стилях борьбы. Но мы все равно отнесем его к Дагестану, потому что там и в Осетии есть животворная среда, необходимая для постоянной практики борца мирового уровня. Да и 14 лет — это еще ребенок. Конечно, КБР дала ему сильный старт, но позолотили Махова именно в Дагестане. Пусть сам Билял поправит нас, если что!

Олимпийского чемпиона, трехкратного чемпиона Европы и двукратного чемпиона России Отарсултанова мы отнесли к дагестанской школе, но необходимо сказать, что высокие результаты к нему пришли, когда он стал тренироваться в Москве, в ЦСКА под руководством осетинского тренера Анатолия Маргиева.

Джамал Отарсултанов. Фото Global Look Press

Чемпион мира-1989 Ахмед Атавов начал заниматься борьбой в Хасавюрте, затем переехал в Черкесск, а уже потом — в Красноярск к Миндиашвили. Мы специально уточнили у него, к какой школе он себя отноcит, Ахмед ответил, что к дагестанской.

Шариф Шарифов в 2012-м выиграл золото за Азербайджан, но тоже является воспитанником дагестанской борьбы. Как и Рамазанов с Тажудиновым. А олимпийский чемпион-2008 Рамазан Шахин (Ирбайханов) — чеченец, воспитанный Хасавюртом, выиграл золото за Турцию. Тоже дагестанская школа.

К осетинской школе мы не причислили олимпийского чемпиона Барселоны, пятикратного чемпиона мира и четырехкратного чемпиона Европы Лери Хабелова, этнического осетина. Он вырос в Грузии, и борца из него сделали именно там. В Осетии он начал тренироваться только с 27-28 лет. Это не осетинская школа. То же можно сказать и про чемпиона СССР-1954 осетина Сергея Габараева, который как борец состоялся в Грузии.

Юрий Шахмурадов. Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Чемпион мира, четырехкратный чемпион Европы и пятикратный чемпион СССР, выдающийся тренер Юрий Шахмурадов начал заниматься вольной борьбой в Северной Осетии у Ильи Драева, но в 20 лет перебрался в Дагестан, где и трансформировался в высококлассного борца (будучи в Осетии, никаких соревнований не выигрывал). А самое главное — сам Шахмурадов причисляет себя к дагестанской школе борьбы.

2. Осетинская борьба потеряла немало золотых медалей (заработанных и потенциальных) из-за неблагоприятных обстоятельств. Во-первых, Артур Таймазов был лишен двух золотых олимпийских медалей за допинг, и эти медали достались как раз дагестанцам — Бахтияру Ахмедову (в 2008-м) и Билялу Махову (в 2012-м).

Во-вторых, Заурбек Сидаков и Артур Найфонов не были допущены на Игры в Париже. Выиграл бы Магомед Рамазанов у Артура Найфонова? А Разамбек Жамалов у Заурбека Сидакова? Представим, что Таймазов не лишается двух золотых, соответственно, дагестанцы не получают два золота, и представим, что Сидаков и Найфонов берут золото Парижа. Тогда отрыв резко сократится — у Дагестана будет 21 золотая олимпийская медаль, а у Осетии — 17.

Заурбек Сидаков. Фото Дмитрий Коротаев, Известия

Впрочем, не был допущен к ОИ и дагестанец Заур Угуев, который вполне мог выиграть золото в категории до 57 кг (что касается Абдулрашида Садулаева, то в его весе и так первым стал дагестанец — Тажудинов).

3. Тут для оценки возьмем только два главных турнира — Олимпиаду и чемпионат мира. Интересно, что до 1992 года счет между осетинами и дагестанцами по выигранным золотым медалям ОИ был равным — 4-4, а по победам на ЧМ осетинская школа и вовсе выигрывала 24-20.

Однако дагестанцы выигрывали все больше и больше — и в итоге обошли осетинскую школу и по золотым медалям ОИ, и по золотым медалям ЧМ. Причем после Игр-2004 по золотым медалям Олимпиад было равенство — 11:11. Но потом у осетин пошел провал: в 2008-м и 2012-м они не выиграли ни одного золота, если не считать двух медалей Таймазова, отобранных из-за допинга. Дагестанцы же только крепчали: четыре золота в Пекине, три — в Лондоне. С 2016-го осетины взяли два золота (Рамонов, Сидаков), а дагестанцы аж шесть.

Сослан Рамонов. Фото Getty Images

Безусловно, на протяжении как минимум последних 30 лет дагестанская школа мужской вольной борьбы является ведущей в мире. Дагестанская школа после 1992-го выиграла 21 золотую медаль Олимпиад, американская — 14, осетинская — девять, иранская — четыре, грузинская — четыре.

Но надо учитывать и тот факт, что и население Дагестана в 4,5 раза больше, чем в Осетии (3,2 миллиона против 730 тысяч в Северной и Южной Осетии), соответственно, и число занимающихся вольной борьбой там тоже больше. А вот борцов, которых можно отнести к великим, к легендам спорта, в этих республиках, пожалуй, поровну.