Ушел из жизни Александр Медведь. Самого титулованного борца-вольника не стало на 87-м году жизни

Медведь выигрывал Олимпиаду в трех разных весовых категориях.

2 сентября 2024 года на 87-м году жизни скончался Александр Медведь, выдающийся советский и белорусский борец. Точная причина смерти в данный момент неизвестна. Первым об уходе Медведя из жизни сообщил сайт Федерации спортивной борьбы России. По словам президента ФСБР Михаила Мамиашвили, ранее в Уфе был открыт музей борьбы, где первым экспонатом станет подарок от Александра Медведя.

«Ушел из жизни выдающийся спортсмен, легендарный советский и белорусский борец Александр Медведь, — сказал Мамиашвили. — Эта новость нас застала во Владивостоке, где завтра начнет работу Восточный экономический форум, а двумя днями ранее мы открывали в Уфе Дворец борьбы, при котором начнет работу музей, первым экспонатом которого стал подарок, переданный лично Александром Васильевичем, — статуэтка борцов вольного стиля. Глава Башкирии Радий Фаритович Хабиров этот подарок принял с большой благодарностью от легендарного спортсмена, самого титулованного борца вольного стиля в истории. Светлая память Александру Васильевичу».

Александр Медведь. Фото Global Look Press

Александр Медведь был знаменосцем сборной СССР на Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене, а также нес флаг Белоруссии на церемониях открытия Олимпиад в Атланте в 1996 году и в Афинах в 2004 году. На церемонии открытия Олимпийских игр 1980 года в Москве он произнес олимпийскую клятву от имени судей и зажег олимпийский огонь на минском стадионе «Динамо».

Одним из главных приемов Медведя было сваливание с использованием захвата головы и правой голени сверху. Его признали величайшим борцом вольного стиля за всю историю, и он был включен в Зал славы борьбы.

Медведь — самый титулованный борец вольного стиля в истории. Он трижды выигрывал Олимпийские игры (1964, 1968, 1972), причем каждый раз — в разных весовых категориях (полутяжелой, тяжелой и абсолютной). Семь раз становился чемпионом мира (1962-1963, 1966-1967, 1969-1971), трижды был чемпионом Европы (1966, 1968 и 1972), а также девять раз побеждал на чемпионатах СССР (1961-1970).