Турецкий и армянский борцы подрались на чемпионате мира. Кто виноват?

Турецкий и армянский борцы подрались на чемпионате мира в Тиране

Перепутали виды спорта.

Скандал произошел на чемпионате мира-U23 по вольной борьбе в албанской Тиране. Армянский боец Лева Геворгян подрался с турецким оппонентом Хаканом Буюкчингилом прямо во время схватки квалификационного этапа.

Из-за чего все началось

На записи поединка отлично видно, что инициатором конфликта стал турецкий спортсмен, однако драку начал Лева. Буюкчингил толкнул Геворгяна, после чего борцы сцепились друг с другом. На тот момент армянин вел со счетом 1:0.

В итоге оба участника инцидента были дисквалифицированы. Стоит отметить, что Геворкян — двукратный чемпион Европы U20 в весовой категории 125 кг и имел шансы на награды на турнире в Албании.

У турков и армян исторический конфликт

Неизвестно, замешана ли политика в скандале или случившееся — просто результат темпераментности двух бойцов. Учитывая национальности спортсменов, такой вариант исключать нельзя.

У Армении и Турции — давний политический конфликт, длящийся уже не один век, и он влияет на все сферы жизни.

Не так давно скандал на национальной почве прогремел во Франции. Там в конце сентября во время матча местной любительской лиги между франко-турецким «Тюрквазом» и франко-армянским «Оментменом» произошла поножовщина. Футболисты последних подверглись вооруженному нападению со стороны фанатов. Несколько человек были госпитализированы. Армянская община тогда требовала наказания для турков.

Впрочем, вмешательство властей помогает редко. Подобные столкновения происходят очень часто, и нет никаких предпосылок к тому, что они закончатся в ближайшее время.