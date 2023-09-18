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18 сентября, 22:45

Украинский борец отказался делать фото с россиянином Усмановым. А Сидаков вырвал золото в самом конце

Украинец отказался делать фото с россиянином Усмановым на награждении ЧМ-2023 по вольной борьбе
Отдел единоборств «СЭ»
Владимир Гамкрелидзе, Ахмед Усманов, Мохаммад Ноходи.
Фото Скриншот трансляции
Ахмед Усманов.
Фото Международная федерация борьбы
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ЧМ в Белграде получился не идеальным, но в то же время не провальным.

С 16 по 24 сентября на «Штарк Арене» в Белграде (Сербия) проходит чемпионат мира по борьбе. Российских и белорусских спортсменов допустили до участия в соревнованиях под нейтральным флагом. 19-го числа заканчиваются мужские соревнования, а за день до этого спортсмены из России все-таки добыли золотые награды.

Первым золото взял борец в категории до 79 кг Ахмед Усманов, который в финале одолел спортсмена из Грузии Владимира Гамкрелидзе со счетом 4:1. После схватки случилась уже вторая скандальная ситуация, связанная с политикой. Когда завершилась церемония награждения, обладатели медалей собрались для совместной фотографии, но к Усманову подошли не все.

Ахмед Усманов.
Фото Международная федерация борьбы

Если только что проигравший ему грузин Владимир Гамкрелидзе и обладатель бронзы иранец Мохаммад Ноходиларими были готовы сделать совместный снимок, то второй бронзовый призер, представитель Украины Василий Михайлов, отказался фотографироваться вместе с борцом из России. Ранее в четвертьфинале ЧМ в категории до 61 кг россиянин Абасгаджи Магомедов и украинец Валентин Блесецкий не пожали руки.

Абасгаджи Магомедов и&nbsp;Валентин Блесецкий. «Ему запретили это делать!» Борцы из России и Украины не пожали руки после схватки

Вторую золотую медаль России принес Заурбек Сидаков (до 74 кг), который встречался с неудобным американцем Кайлом Дейком, четырехкратным чемпионом мира и бронзовым призером Олимпийских игр в Токио. Сидаков выиграл по очкам со счетом 10:7.

В самом конце поединка при счете 8:7 произошла спорная ситуация, которую судьи, будь они необъективны, могли бы трактовать в пользу Дейка. В таком случае американец повел бы и победил, а у Сидакова не было времени отыграть разрыв. Но два балла отдали Сидакову, и таким образом он стал трехкратным чемпионом мира.

Чемпионат мира по вольной борьбе этого года в Белграде не стал для России успешным, но и худшим назвать его нельзя. По количеству золотых медалей — точно. В 2017 году российская команда не забрала вообще ни одного золота, а в этот раз борцы из России вырвали целых две награды высшей пробы. Но от лучшего результата этот показатель далек: в 2005-м российские спортсмены шесть раз становились на первое место пьедестала.

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