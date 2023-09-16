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16 сентября, 23:05

«Ему запретили это делать!» Борцы из России и Украины не пожали руки после схватки

Отдел единоборств «СЭ»
Абасгаджи Магомедов и Валентин Блесецкий.
Фото пресс-служба Международной федерации борьбы
Абасгаджи Магомедов и Николай Охлопков.
Фото пресс-служба Международной федерации борьбы
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Абасгаджи Магомедов был не против, но понимал намерения соперника.

С 16 по 24 сентября на «Штарк Арене» в Белграде (Сербия) проходит чемпионат мира по борьбе. Российских и белорусских спортсменов допустили до участия в соревнованиях под нейтральным флагом. Сборная Украины также принимает участие в ЧМ — как и предполагал президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, российских и украинских борцов не развели по сетке соревнований.

В турнире в категории до 61 кг россиянин Абасгаджи Магомедов сначала одолел выступающего за Румынию Николая Охлопкова, затем прошел китайца Вэя Ли, а в четвертьфинале встретился с украинцем Валентином Блесецким. Схватка завершилась крупной победой спортсмена из России со счетом 16:4. После объявления победителя оба борца не подошли друг к другу для рукопожатия, как это принято в борьбе в знак уважения к сопернику.

Абасгаджи Магомедов и Николай Охлопков.
Фото пресс-служба Международной федерации борьбы

В регламенте турниров по спортивной борьбе нет пункта, обязывающего спортсменов жать руки после схватки, но эту традицию стараются не нарушать. При этом в августе на юниорском чемпионате мира по борьбе в столице Иордании Аммане спортсмены из Украины не стали пожимать руки россиянам и белорусам.

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После победы Абсгаджи Магомедов признался: он догадывался о намерениях Блесецкого не жать ему руку, но сам не отказался бы от протянутой ладони. «Не обидно, я не придаю этому значение, — сказал Магомедов «Матч ТВ». — Мое дело — доказывать все на ковре. Я не расстроился из-за того, что соперник не захотел пожать руку. Я заранее понимал, что так и произойдет. Ничего страшного не случилось. Кто хочет — пожимает руку, кто не хочет — не пожимает, это их дело. Мы — добрые люди, наша рука всегда открыта».

Абсгаджи Магомедов.
Фото Соцсети

Президент ФСБР Михаил Мамиашвили уверен, что Блесецкому просто запретили жать руку сопернику из России. «Этого мальчика из Украины никто остервенело и оголтело не борол на ковре, — сказал Мамиашвили «Матч ТВ». — Никакой пляски на костях по поводу его поражения Магомедову не было. Абасгаджи настраивался на него как на очередного серьезного соперника и приложил все свое мастерство для того, чтобы победить. Вы думаете, виноват этот мальчик, он сам не захотел пожимать руку? Ему запретили это делать. Ему сказали: «мы тебя научим быть нечеловеком, не научим — заставим».

Магомедова этот инцидент с толку не сбил. В полуфинале он победил грузина Шоту Партенадзе со счетом 10:0, а в финале сойдется с представителем США Виталием Аруджау, сыном Вугара Оруджева, бронзового призера Олимпийских игр-1992. Финал пройдет 17 сентября.

Михаил Мамиашвили
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