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1 апреля, 14:15

Борцы Семенов и Саргсян примут участие в чемпионате Европы

Алина Савинова
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Главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили заявил, что Сергей Семенов и Артур Саргсян выступят на чемпионате Европы-2025.

Соревнования будут проходить в Братиславе с 7 по 14 апреля.

Семенов выступает в весовой категории до 130 кг, Саргсян — до 97 кг. Помимо них на турнир также отправятся Эмин Сефершаев (до 55 кг), Садык Лалаев (до 60 кг), Динислам Бамматов (до 63 кг), Руслан Бичурин (до 67 кг), Ален Мирзоян (до 72 кг), Сергей Степанов (до 77 кг), Ислам Алиев (до 82 кг) и Милад Алирзаев (до 87 кг).

С февраля российские борцы соревнуются на международных турнирах под флагом UWW, ранее они выступали в нейтральном статусе.

Источник: ТАСС
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