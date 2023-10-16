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Сегодня, 20:22

Фадзаев прокомментировал выступление сборной России на чемпионате мира по борьбе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Первый вице-президент федерации спортивной борьбы России (ФСБР) и двукратный олимпийский чемпион Арсен Фадзаев прокомментировал выступление сборной России на чемпионате мира по борьбе.

«Если говорить о вольной борьбе, конечно, хотелось бы лучше. Мы всегда выигрываем три-четыре золотые медали. Две золотые медали — это четверка с натяжкой по пятибалльной шкале. Мы привыкли выигрывать много золота. Когда было 10 весовых категорий, мы одерживали победы в пяти-семи весах. Аппетит приходит во время еды. Когда выступили классики, мы поняли, что борцы вольного стиля поборолись удовлетворительно. Я с Михаилом Геразиевичем Мамиашвили разговаривал, мы в шоке. Никто и представить не мог, что все будет так неудачно. Понятно, что не было стартов, что МОК и руководители мирового спорта создали нам много проблем, но все сваливать на это нельзя. Необходимо делать выводы. На заседании исполнительного комитета мы задали много вопросов главным тренерам. Но менять их сейчас не время. Надеемся, что нас допустят до олимпийских игр», — приводит слова Фадзаева MMA.Metaratings.ru.

С 16 по 24 сентября в Белграде проходил чемпионат мира по борьбе. Российские спортсмены выступали без национального флага и гимна. По итогу чемпионата борцы вольного стиля из России завоевала две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали. Борцы греко-римского стиля завоевали одну бронзовую медаль. Женская сборная не завоевала ни одной медали.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/vice-prezident-fsbr-fadzaev-ya-i-mamiashvili-v-shoke-ot-vystupleniya-borcov-greko-rimskogo-stilya-na-chm-v-serbii-295577/
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