Грузинский борец Цурцумия скончался в возрасте 27 лет

Грузинский борец греко-римского стиля Нугзари Цурцумия умер в возрасте 27 лет, сообщается на странице Федерации борьбы Грузии в соцсети. Причины смерти не называются.

Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) выразила соболезнования.

«Федерация спортивной борьбы России, спортсмены и тренеры сборных команд России по вольной, женской и греко-римской борьбе выражают искренние соболезнования Федерации борьбы Грузии, родным и близким спортсмена», — говорится в сообщении на сайте ФСБР.

Цурцумия является чемпионом мира 2019 года в весовой категории до 55 кг. В финальной схватке он победил казахстанца Корлана Жаканша. На чемпионатах Европы на его счету одна серебряная медаль и три бронзовые.