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3 июля, 23:51

Грузинский борец Цурцумия скончался в возрасте 27 лет

Руслан Минаев
Нугзари Цурцумия.
Фото Global Look Press
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Грузинский борец греко-римского стиля Нугзари Цурцумия умер в возрасте 27 лет, сообщается на странице Федерации борьбы Грузии в соцсети. Причины смерти не называются.

Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) выразила соболезнования.

«Федерация спортивной борьбы России, спортсмены и тренеры сборных команд России по вольной, женской и греко-римской борьбе выражают искренние соболезнования Федерации борьбы Грузии, родным и близким спортсмена», — говорится в сообщении на сайте ФСБР.

Цурцумия является чемпионом мира 2019 года в весовой категории до 55 кг. В финальной схватке он победил казахстанца Корлана Жаканша. На чемпионатах Европы на его счету одна серебряная медаль и три бронзовые.

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