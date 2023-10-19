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Сегодня, 09:16

Мамиашвили заявил, что в сборных по борьбе не будет перестановок после чемпионата мира

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили заявил, что глобальных кадровых изменений в тренерском штабе команд по греко-римской и женской борьбе по итогам чемпионата мира не будет.

«Глобальных изменений в кадровом составе сборных не будет. Но тренеры должны радикально пересмотреть свое отношение к процессу. А кто не в состоянии будет это сделать, займется другими вопросами. Надо признать, что у нас не такой большой тренерский потенциал, много вопросов и к образовательным учреждениям, и к конкуренции — это проблема номер один. Хотя, конечно, это не столь заметно, как-то или иное неудачное выступление спортсменов. И практического диалога для решения этого вопроса пока нет», — приводит слова Мамиашвили ТАСС.

Чемпионат мира по борьбе прошел с 16 по 24 сентября на «Штарк Арене» в Белграде. Российских и белорусских спортсменов допустили к участию в соревнованиях под нейтральным флагом.

Сборные России по женской и греко-римской борьбе не завоевали на чемпионате мира в Белграде ни одной медали. Команды в турнире не смогли завоевать ни одной лицензии на Олимпиаду 2024 года.

Источник: https://tass.ru/sport/19058533
Михаил Мамиашвили
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