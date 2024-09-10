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Михаин Лопес: «Мы дружим с Карелиным, но до недавних пор видели друг друга только по телевизору»

Руслан Минаев
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Пятикратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Михаин Лопес Нуньес рассказал, что дружит с трехкратным олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе Александром Карелиным.

«Да, мы дружим. Я давно знал, кто такой Карелин, но до недавних пор мы видели друг друга только по телевизору. Впервые пересеклись с ним три года назад, но это была короткая встреча, мы только поздоровались. А теперь дружим, я побывал в его родных краях... Думаю, в Сибири он настоящий кумир. Я тогда протянул ему руку и сказал, что эту медаль завоевал благодаря ему. Я вдохновлялся его успехами и всегда говорил: «Должен достичь уровня Александра или даже превзойти». Это помогло мне добиться таких результатов», — цитирует Лопеса RT.

Михаин Нуньес на Олимпиаде-2024 завоевал пятое олимпийское золото в карьере. Ранее кубинец становился победителем Игр в Пекине (до 120 кг, 2008 год), Лондоне (до 120 кг, 2012), Рио-де-Жанейро (до 130 кг, 2016) и Токио (до 130 кг, 2020).

Источник: RT
Александр Карелин

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