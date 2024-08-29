Михайн Лопес: «Самый сложный соперник в моей карьере — Хасан Бароев»

Пятикратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Михайн Лопес в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал, кто был самым сложным соперником в его карьере.

— Со стороны показалось, что вы очень легко выиграли Олимпиаду в Париже. Какой момент на турнире был для вас самым сложным и был ли вообще такой?

— Нет, не думаю, что были какие-то сложности. Все схватки прошли для меня хорошо. Я много лет в спорте, у меня нет сложностей в выступлениях.

— Кто был самым трудным соперником в вашей карьере: Юрий Патрикеев, Хасан Бароев, Рыза Каяалп?

— Бароев.

— В «Википедии» указано, что вы чемпион юношеских Панамериканских игр по вольной борьбе.

— Сначала я занимался греко-римской, потом не хватало участника в сборной по вольной, и меня поставили туда.

— Стали бы вы олимпийским чемпионом, если бы занимались только вольной?

— Думаю, да, у меня получилось.

Лопес выигрывал золото в тяжелом весе турнира по греко-римской борьбе на Играх в Пекине-2008, Лондоне-2012, Рио-2016, Токио-2020 и Париже-2024.