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Пятикратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Михайн Лопес в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал, кто был самым сложным соперником в его карьере.
— Со стороны показалось, что вы очень легко выиграли Олимпиаду в Париже. Какой момент на турнире был для вас самым сложным и был ли вообще такой?
— Нет, не думаю, что были какие-то сложности. Все схватки прошли для меня хорошо. Я много лет в спорте, у меня нет сложностей в выступлениях.
— Кто был самым трудным соперником в вашей карьере: Юрий Патрикеев, Хасан Бароев, Рыза Каяалп?
— Бароев.
— В «Википедии» указано, что вы чемпион юношеских Панамериканских игр по вольной борьбе.
— Сначала я занимался греко-римской, потом не хватало участника в сборной по вольной, и меня поставили туда.
— Стали бы вы олимпийским чемпионом, если бы занимались только вольной?
— Думаю, да, у меня получилось.
Лопес выигрывал золото в тяжелом весе турнира по греко-римской борьбе на Играх в Пекине-2008, Лондоне-2012, Рио-2016, Токио-2020 и Париже-2024.