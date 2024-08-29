Михайн Лопес: «Приседаю со штангой 200 кг. Жим лежа — 170»

Пятикратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Михайн Лопес в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал о своих силовых показателях.

— Сколько вы тренировались в годы активных выступлений: часов в день, дней в неделю?

— В начале подготовки к турниру я делал по три тренировки в день. Когда турнир приближался, я переходил на пять тренировок в день. Просыпался очень рано и делал часовую пробежку. Потом в 10 утра проводил борцовскую тренировку, два часа. В 12.00 мы играли в футбол, баскетбол, какая-то игровая тренировка. Вечером снова борьба, два часа. И последняя тренировка в день — я работал с железом.

— Изнываю от желания узнать ваши силовые показатели: жим лежа, приседания со штангой, подтягивания. Это будет интересно всем.

— Приседания — где-то 200 кг. Жим лежа — около 170. Подтягивания 20 раз, но я не столько подтягивался, сколько лазал по канату. 30 раз я поднимался за день, за один подход 2-3 раза.

Лопес выигрывал золото в тяжелом весе турнира по греко-римской борьбе на Играх в Пекине-2008, Лондоне-2012, Рио-2016, Токио-2020 и Париже-2024.