Россиянин Гонибов завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по греко-римской борьбе

Российский боец Ауэс Гонибов завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по греко-римской борьбе в Белграде.

В поединке в весовой категории о 82 кг за третье место российский спортсмен победил чемпиона мира 2022 года турка Бурхана Акбудака со счетом 6:3.

Эта медаль стала первой для российских борцов греко-римского стиля.

22-летний Гонибов является действующим чемпионом России и победителем Игр стран СНГ.

С 16 по 24 сентября на «Штарк Арене» в Белграде (Сербия) проходит чемпионат мира по борьбе. Российских и белорусских спортсменов допустили до участия в соревнованиях под нейтральным флагом.