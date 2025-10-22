Борец Амиров выиграл серебро молодежного чемпионата мира

Российский борец греко-римского стиля Алибек Амиров выиграл серебряную медаль чемпионата мира среди спортсменов до 23 лет. Турнир проходит в Нови-Саде (Сербия).

В финале весовой категории до 55 кг россиянин уступил Элмиру Алиеву из Азербайджана.

Еще один россиянин Максим Аверин в схватке за бронзу в весе до 97 кг победил армянина Аршака Гегамяна.

ЧМ в Нови-Саде продлится до 27 октября. Россияне выступают на турнире под нейтральным флагом.