Сборная России выиграла Кубок Каспия по греко-римской борьбе

Юниорская сборная России по греко-римской борьбе выиграла матчевую встречу у команды Казахстана со счетом 9:2 и стала победителем Кубка Каспия. Турнир прошел в пятницу, 23 августа, в Астрахани.

Результаты схваток

Возрастная группа U-20

До 55 кг. Адьян Эрдниев (Россия) — Рауан Серикканов (Казахстан) — 1:5.

До 60 кг. Абдул Манафов (Россия) — Бауыржан Садыканов (Казахстан) — 9:0.

До 63 кг. Радиф Жоробаев (Россия) — Алибек Ортбаев (Казахстан) — 9:0.

До 72 кг. Зайпулла Курбанов (Россия) — Нурболат Муканов (Казахстан) — 6:0 (туше).

До 82 кг. Заур Шангереев (Россия) — Дархан Кабылбеков (Казахстан) — 7:0.

Возрастная группа U-23

До 60 кг. Павел Белкин (Россия) — Айбек Сабырбеков (Казахстан) — 1:10.

До 67 кг. Максим Скуратов (Россия) — Диас Аскербай (Казахстан) — 5:1.

До 77 кг. Равдан Джуджинов (Россия) — Елдос Камелов (Казахстан) — 8:1.

До 87 кг. Магомед Нуров (Россия) — Ермахан Кошкинбаев (Казахстан) — 11:2.

До 97 кг. Магомед Мухтаров (Россия) — Александр Пименов (Казахстан) — 11:0.

До 130 кг. Магомед Аличуев (Россия) — Салават Ахметкали (Казахстан) — 10:0.