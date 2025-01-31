Александр Тихонов: «Я знаю, почему Карелин проиграл в Сиднее...»

Легендарный биатлонист, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как в тюрьме наблюдал финальную схватку Александра Карелина против Рулона Гарднера на Олимпиаде-2000 в Сиднее.

— В Искитиме был интересный момент. Там начальник лагеря — КМС по греко-римской борьбе. Как раз Карелин улетал в Сидней на четвертую свою Олимпиаду. Я-то с Сашей давно знаком. Когда карьеру заканчивал, его призвали в конвойные войска — в мою роту и на мою кровать!

— Как он уместился-то?

— В 18 Сашка был еще худой. Вот годы спустя иду по тюремному коридору, руки назад. Как положено. Захожу к начальнику. А мужик большой молодец. Стоит пакет с пирожками, жена напекла — с капустой, печенью, картошкой. Чай в термосе. Мне с порога: «Карелин проиграл!» — «Для меня это не новость». Клянусь, я со многими до Олимпиады поспорил. Потом говорили — ясновидящий!

— Поразительно.

— Я же понимал — Сашу отвлекали от подготовки все, кто мог. Этот начальник тюрьмы ставит кассету с финальной схваткой Карелина — а мне-то нужно успеть пирожки доесть! Время тяну! Говорю: «Не разглядел. Можно еще раз включить?» — «Конечно». Наконец спрашивает: «Что скажете, Александр Иванович?» — «Я знаю, почему Карелин проиграл. У нас четырехкратных в тюрьму сажают. На хрен ему это надо?»