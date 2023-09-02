Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
UFC
Bellator
PFL
Бойцовский клуб РЕН ТВ
Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
Борьба

Сегодня, 13:23

26 представителей сборных России и Белоруссии не допустили на чемпионат мира-2023 по борьбе

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Объединенный мир борьбы (UWW) не допустил до участия в чемпионате мира 26 спортсменов и членов персонала сборных России и Белоруссии из 235 человек в заявке.

«Из 235 человек, прошедших проверку, в допуске было отказано 26 людям — либо из-за активной поддержки военных действий, либо из-за подтвержденного членства в вооруженных силах или органах национальной безопасности», — сказано на официальном сайте организации.

Чемпионат мира-2023 пройдет в Белграде (Сербия) с 16 по 24 сентября. Российские борцы выступят на соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили поделился мнением, что россиян и украинцев не будут разводить по сетке.

Источник: UWW
1
0
Читайте также
Усы профессионализма. Черчесову — 60!
Овечкин — о хоккее в 37 лет: «Каждый раз после отпуска думаю: «А зачем мне это надо»
Артист РАМТа Алексей Янин умер на 41-м году жизни
СМИ сообщили о применении новой тактики ВС РФ в зоне спецоперации
В ДНР объяснили число дезертиров в рядах ВСУ отсутствием мотивации и навыков
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Мамиашвили отреагировал на недопуск 26 россиян и белорусов на чемпиона мира-2023
Тарасова — о недопуске россиян на Азиатские игры: «Мы как-то особенно не рассчитывали»
В МОК объяснили, почему россияне не смогут принять участие в Азиатских играх
Главный тренер сборной России по гребле назвал цели квалификации Олимпиады в случае допуска к турниру
Индийцы выяснили, что Россию не пустят на Азиаду. Это пока неофициально
The Indian Express: МОК не разрешил России участвовать в Азиатских играх
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мамиашвили убежден, что на чемпионате мира по борьбе не будут разводить по сетке россиян и украинцев

Мамиашвили отреагировал на недопуск 26 россиян и белорусов на чемпиона мира-2023