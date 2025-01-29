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Допинг

Сегодня, 11:53

Борец Голунов дисквалифицирован на 4 года за нарушение антидопинговых правил

Сергей Разин
корреспондент
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Российский борец Александр Голунов дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на документы РУСАДА.

26-летний россиянин дисквалифицирован за использование или попытку использования запрещенной субстанции или запрещенного метода. Дисквалификация Голунова завершится 12 сентября 2028 года. Сам спортмен завершил карьеру шесть лет назад.

28 января стало известно, что российский боксер Григорий Дрозд дисквалифицирован Международным агентствома допинг-тестирования (ITA) на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Источник: ТАСС
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