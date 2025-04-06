Брюсов переизбран в исполком Европейской федерации борьбы

Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили сообщил, что директора Центра спортивной подготовки сборных команд России (ЦСП) Георгия Брюсова переизбрали в исполнительный комитет Европейской федерации борьбы (UWW Europe).

«Были определенные переживания на этот счет. Понятно, какие сейчас настроения тиражируются в отношении нас. Но тем не менее подавляющее большинство оказало безоговорочное доверие вице-президенту ФСБР [Брюсову] и курсу, которым сегодня идет российская спортивная борьба», — приводит ТАСС слова Мамиашвили.

Генеральная ассамблея UWW Europe проходит в Братиславе, где с 7 по 13 апреля состоится чемпионат Европы по борьбе.