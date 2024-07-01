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Сегодня, 21:41

Федерацию борьбы России уведомили о задержании тренера по делу о содействии терроризму

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Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) уведомлена о задержании тренера женской сборной Алишери Исматзоды. Сообщается, что специалист проходит по делу об оказании содействия террористической деятельности. Следствие ходатайствовало об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

«Работу ведут правоохранительные органы. Больше никакой информации у нас пока нет», — цитирует ТАСС пресс-атташе ФСБР Тиграна Аваняна.

Исматзода — старший тренер женской сборной России по вольной борьбе. Он родился в Душанбе, в 2015 году закончил Российский государственный университет физкультуры, спорта и туризма, является мастером спорта России по вольной борьбе и кандидатом в мастера спорта по греко-римской борьбе.

Источник: ТАСС
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