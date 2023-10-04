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Сегодня, 14:05

Главным тренерам российских борцов запретили работать на прошедшем чемпионате мира

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили сообщил, что главным тренерам сборной России по борьбе запретили работать во время чемпионата мира в Белграде.

«Уже выезжая на чемпионат, у нас не были согласованы спортсмены. Главный тренер доносил ребятам вещи, которые должны были рассеять их сомнения, что мы будем участвовать. Так и произошло, но двум главным тренерам не дали возможность работать с командой. Все, что нам удалось, — присутствовать там вне команды при отсутствии аккредитаций», — приводит слова Мамиашвили ТАСС.

Чемпионат мира по спортивной борьбе проходил в Белграде с 16 по 24 сентября. Россияне завоевали на турнире две золотые, одну серебряную и одну бронзовую награды в вольной борье. В греко-римской борьбе спортсмены из России взяли одну бронзовую медаль, в женской борьбе команда не завоевала ни одной награды.

Ранее Мамиашвили заявил, что ФСБР поддержит борцов, которые поедут на Олимпиаду-2024. Также он считает, что российские спортсмены должны самостоятельно решать, ехать ли им на Игры в Париже в нейтральном статусе.

Источник: ТАСС
Сборная России по борьбе
Михаил Мамиашвили
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