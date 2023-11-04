Махачев считает, что нужно организовать матчевую встречу по борьбе между Россией и США

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев предложил провести матчевую встречу по вольной борьбе между сборными командами России и США.

«Надо привезти на PWL американскую команду по вольной борьбе и организовать матчевую встречу между Россией и Америкой. Будет очень интересно. Даниэль Кормье будет пристально смотреть за этим, он всегда отправляет в наши беседы в социальных сетях выступления борцов из США. Мы там свою статистику ведем. Он своих молодых учеников отправлял в дагестанские залы. К Хабибу Нурмагомедову в зал, в Урожай. Но за все время только один ученик Кормье одержал победу в одной схватке. Это весомый аргумент в нашу копилку», — приводит слова Махачева MMA.Metaratings.ru.

3 ноября в Москве на турнире PWL 6 прошла матчевая встреча между сборными командами Дагестана и Северной Осетии. По итогам 10 схваток победу со счетом 7:3 одержала сборная команда Дагестана.