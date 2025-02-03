Мамиашвили: «Поражение Курбанова — это не сенсация»

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили подвел итоги Гран-при Ивана Ярыгина в Красноярске.

«Почти в каждой весовой категории есть и лидеры, и молодые спортсмены, от которых мы ждали яркой борьбы и претензии на место в сборной команде. Олимпийский чемпион Заур Угуев победил в новой для себя категории, была интересная борьба. Конечно, есть техническая задача отбора в национальную команду, поэтому надо стараться, чтобы все те, кто имеет амбиции на участие в международных стартах, всегда выступали. Какая сенсация в поражении Курбанова? Это очень способный парень, который в будущем должен стать одним из базовых лидеров команды, но пока его уровень готовности не соответствует этим нашим ожиданиям. Но я убежден, что опытные наши тренеры в Дагестане и в сборной команде помогут ему состояться как одним из лидеров, но пока уровень его не соответствует этому статусу», — цитирует Мамиашвили «РБ Спорт».

Абдулла Курбанов, выступающий в тяжелом весе, уступил в полуфинальной схватке, после чего завершил борьбу за победу в Гран-при Ярыгина.