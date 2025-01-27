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Сегодня, 05:26

Мамиашвили обсудит сотрудничество с вернувшимися в Россию братьями Белоглазовыми

Сергей Разин
корреспондент
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Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили рассказал о возвращении в Россию олимпийских чемпионов по вольной борьбе Сергея и Анатолия Белоглазовых.

«На новой неделе обязательно встречусь с тренерами сборной. Будет диалог и с братьями Белоглазовыми, которые вернулись из своих командировок. Этим опытнейшим профессионалам обязательно найдется место в системе российской борьбы. В каком качестве? Будем решать», — приводит слова Мамиашвили ТАСС.

Анатолий и Сергей Белоглазовы являются чемпионами Олимпиады-1980. В последние годы Сергей работал в США, Анатолий — со сборной Белоруссии.

Источник: ТАСС
Михаил Мамиашвили
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