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Сегодня, 18:45

Мамиашвили отметил, что руководство ФСБР успешно реализовало задачи по развитию борьбы в России

Алина Савинова
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Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили оценил успехи организации за последние четыре года.

«Главное — то, что представители практически всех территорий, где тиражируется борьба, понимают свою ответственность, они очень четко осознают вызовы, с которыми сегодня сталкиваемся. Есть глубокое убеждение в доверии, которое нам оказывается, мы вместе это реализуем, это самое главное. Команда, которая в последнее четырехлетие возглавляла структуру, получила полную и безоговорочную поддержку, невзирая на вызовы и условия, в которых сегодня находится отечественный спорт. Все-таки команда в той или иной степени достаточно успешно реализовала задачи в интересах сборных и развития борьбы», — приводит ТАСС слова Мамиашвили.

21 ноября Мамиашвили единогласно переизбрали на пост президента ФСБР. Первыми вице-президентами были выбраны Георгий Брюсов, Омар Муртузалиев, Вартерес Самургашев, Арсен Фадзаев и Наталья Ярыгина.

Источник: ТАСС
Михаил Мамиашвили

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