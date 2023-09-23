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Сегодня, 11:27

Мамиашвили отреагировал на отказ украинца от фото с россиянином на чемпионате мира

Сергей Разин
корреспондент
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Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили поделился мнением об отказе украинца Ярослава Фильчакова от фото с россиянином Ауэсом Гонибовым.

«Жаль ребят, что им вбивают в голову такое, запугивают, внушают эти глупости. Все спортсмены стоят, поздравляют друг друга, а он отвернулся и ушел. Это вообще как? Неспортивная это тема. Я уверен, что озлобленное меньшинство, которое навязывает эти моменты, разрушающие все устои, рано или поздно потерпит крах в своих злых мыслях. Мы все здесь сидим, смотрим бои. Если украинец хорошо борется, проявляет характер, то мы эмоционально за него болеем. Даже в голову не приходит желать чего-то плохого», — приводит слова Мамиашвили РИА «Новости».

Ауэс Гонибов. Украинский борец отказался от фото с россиянином и покинул пьедестал чемпионата мира

Гонибов и Фильчаков завоевали бронзовые медали в греко-римской борьбе на чемпионате мира. Украинец ушел с пьедестала, отказавшись фотографироваться с Гонибовым.

Чемпионат мира по борьбе проходит с 16 по 24 сентября на «Штарк Арене» в Белграде (Сербия). Российских и белорусских спортсменов допустили до участия в соревнованиях под нейтральным флагом.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230922/borba-1898133272.html
Михаил Мамиашвили
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