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Сегодня, 14:06

Мамиашвили переизбрали на пост вице-президента UWW

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили переизбран на пост вице-президента Объединенного мира борьбы (UWW), сообщает пресс-служба ФСБР.

Также вице-президентом UWW переизбрали и Наталью Ярыгину.

«Это говорит о том, что спортивное сообщество, не взирая ни на что, остается единой сплоченной большой семьей, и то, что нас с Натальей Алексеевной поддержал и Конгресс, и члены Бюро, говорит о том, что та работа, которую мы проводим изо дня в день, остается во главе угла, несмотря ни на какое политическое давление», — приводятся слова Мамиашвили на официальном сайте ФСБР.

Мамиашвили занимает должность вице-президента UWW с 2014 года. В 2001 году он стал главой ФСБР.

Источник: ФСБР
Михаил Мамиашвили

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