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Сегодня, 13:20

Мамиашвили рассказал о предстоящих реформах в ФСБР

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Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили рассказал «СЭ», какие позиции будут изменены с момента его переизбрания на пост.

«Президент международной федерации представил две позиции, которые конгресс единогласно поддержал. Во-первых, будет создана профессиональная лига под календарем и рейтингом международной федерации. А это возможности для спортсменов вне календаря (помимо континентальных соревнований, внутренних чемпионатов и чемпионатов мира и отборов на Олимпиаду) получить возможность иметь условия календаря именно на профессиональном поприще, где будут решаться в том числе социальные вопросы в виде гонораров. Во-вторых, на базе грепплинга и панкратиона теперь будет развиваться и панкратион ММА. Речь идет о том, чтобы спортсмены, которые заканчивают или не нашли себя тоже являлись «продуктом» в хорошем смысле этого слова. Чтобы они имели возможность продолжить свою спортивную деятельность.

Естественно, также ведется работа, чтобы экономическом плане была возможность решать свои задачи», — сказал Мамиашвили «СЭ».

Мамиашвили занимает должность вице-президента UWW с 2014 года. В 2001 году он стал главой ФСБР. 28 октября Мамиашвили был переизбран на пост вице-президента Объединенного мира борьбы (UWW). Также вице-президентом UWW переизбрали Наталью Ярыгину.

Дарик Агаларов

Михаил Мамиашвили

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