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Мамиашвили: «Надо пожелать Трампу достойно пройти инаугурацию. Но нам нужно ориентироваться на свои интересы»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили в комментарии «СЭ» поделился мнением о возможных изменениях в международном спорте с приходом нового президента США Дональда Трампа.

«Нам надо пожелать Трампу успеха, достойно пройти инаугурацию и прочее. Но нам нужно ориентироваться на свои цели, задачи, интересы и быть конкурентноспособными. Тогда, я думаю, все будет нормально.

Будем надеяться на то, что мы реализуем себя — те задачи, которые перед нами ставит наш президент, наш национальный лидер! Будем соответствовать, будем конкурентноспособны, будем состоятельны. Все будет нормально! Мы обречены на успех. Победа будет за нами, с Божьей помощью!» — сказал Мамиашвили «СЭ».

Трамп сменит Джо Байдена на посту главы Соединенных Штатов 20 января.

Дональд Трамп
Михаил Мамиашвили
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